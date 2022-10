Medale Kluczyńskiego i Kowalik

Młodzi tenisiści Legii w ostatnich dniach startowali w ogólnopolskich zawodach, zdobywając parę medali. Jan Kluczyński w turnieju OTK U-16 w Pobiedziskach zajął 1. miejsce w singlu oraz drugie w deblu. W drużynowych mistrzostwach Polski kadetów, z AZS-em Poznań zdobył wicemistrzostwo. Z kolei podopieczny Mariusza Kozicy w turnieju Jelgava Open dotarł (od eliminacji) do półfinału singla. Maja Kowalik podczas turnieju OTK U-16 w Pobiedziskach, w parze z Julią Pacochą zajęła drugie miejsce w deblu. Trenerem legionistki jest Daniel Półkoszek.

