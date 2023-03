Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 0-0 Sokół Ostróda

Sobota, 25 marca 2023 r. 13:49 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 21. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała w LTC z Sokołem Ostróda 0-0. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 1 kwietnia o godzinie 16:00 na wyjeździe z Ursusem.



W 4. minucie Sokół przeprowadził szybką, świetną akcję, a piłka po uderzeniu Grudnowskiego trafiła w słupek. Chwilę później groźnie strzelał zza pola karnego Łukasz Święty, jednak minimalnie się pomylił. W 8. minucie legioniści przejęli piłkę, ta zagrana została do Maksymiliana Stangreta, a następnie do Dawida Dzięgielewskiego, ten uderzył na bramkę, ale udało się wywalczyć jedynie rzut rożny. Bardzo długo trzeba było czekać na kolejne ciekawe sytuacje. Było ich jak na lekarstwo, a przechodząca w trakcie pierwszej połowy ulewa jeszcze zmniejszyła atrakcyjność widowiska. W końcówce jeszcze próbował atakować Sokół, jednak bramki nie padły.



Już w 1. minucie po wznowieniu gry legioniści wybijali piłkę zmierzającą do pustej bramki. W odpowiedzi Dawid Kiedrowicz zagrał Maciejewskiemu, ale ten pogubił się i nie zdołał oddać strzału. W 51. minucie w polu karnym przewrócił się Kiedrowicz, ale sędzia ocenił, że faulu nie było. W 66. minucie mieliśmy pierwszy celny strzał w drugiej części gry, ale Michał Leszczyński nie dał się zaskoczyć. Chwilę później ręką zagrał w polu karnym Adrian Morawski, ale piłka odbiła się najpierw od jego głowy. W 76. minucie na bramkę popędził Kiedrowicz, zagrał przed bramkę, jednak nikt nie dołożył nogi. 3 minuty później niecelnie uderzał Korczakowski. W 83. minucie Mateusz Możdżeń dośrodkował do Jakuba Kisiela, ten dobrze uderzył głową, ale i tym razem piłka nie poleciała w światło bramki. Minutę później indywidualną akcją popisał się Kiedrowicz, ale ponownie zabrakło skuteczności w wykończeniu. Legioniści zdecydowanie dominowali, ale nie byli w stanie przełożyć tego na zdobycz bramkową. W 91. minucie mocno z półwoleja uderzył Kisiel, ale minimalnie się pomylił. Gospodarze walczyli do końca, ale bezskutecznie.



Legia II Warszawa 0-0 Sokół Ostróda



Legia: Jakub Trojanowski – Kacper Wnorowski, Julien Tadrowski, Jakub Kisiel – Marcel Krajewski (80' Miłosz Pacek), Aleksander Waniek, Rafał Maciejewski (91' Szymon Grączewski), Mateusz Możdżeń, Patryk Konik – Dawid Dzięgielewski (71' Igor Korczakowski), Maksymilian Stangret (46' Dawid Kiedrowicz)



Sokół: 1. Michał Leszczyński, 4. Tomasz Porębski, 5. Adrian Morawski, 7. Jakub Mysiorski, 8. Hubert Radzki (65' 20. Szymon Szałkowski), 9. Damian Lubak (60' 33. Artem Liehostajew), 10. Łukasz Święty, 14. Bartosz Pawluczuk, 15. Łukasz Mościcki, 21. Adam Stefański, 22. Kajetan Grudnowski



żółte kartki: Tadrowski, Maciejewski, Korczakowski - Mysiorski



Tabela, wyniki i terminarz III ligi