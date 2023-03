Trening

Taktyczna środa bez Nawrockiego

Środa, 29 marca 2023 r. 14:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legii kontynuuje przygotowania do sobotniego meczu z Rakowem. W środę pierwsza część zajęć odbyła się w siłowni, na boisko zawodnicy wyszli o godz. 12:30.



Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka



"Tunel, tunel!" - to standardowe hasło rzucane w dniu, w którym jeden z członków zespołu ma urodziny. Dziś 24 lata skończył Bartosz Slisz i to on musiał przebiec przez "ścieżkę zdrowia" przygotowaną przez kolegów z drużyny. Na treningu zabrakło Maika Nawrockiego (pracował z fizjoterapeutami) oraz reprezentantów (Mladenović, Strzałek, Rejczyk, Jędrasik, Ziółkowski).









Po 10-minutowej rozgrzewce zawodnicy, przeszli do gry w dziadka. Pierwotnie zajęcia miały być w całości otwarte dla dziennikarzy, ale sztab szkoleniowy w ostatniej chwili postanowił zamknąć część taktyczną.



Mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa odbędzie się w sobotę, 1 kwietnia o godz. 17:30. Wszystkie bilety na to spotkanie zostały sprzedane, spóźnialscy mogą wypatrywać w systemie biletowym zwrotów, które czasami się pojawiają.



fot. Woytek / Legionisci.com