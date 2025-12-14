Historyczny antyrekord pobity...

Jarosław Jurczak, Dariusz Mioduski, Michał Żewłakow i Fredi Bobić - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Legia Warszawa ustanowiła nowy historyczny antyrekord. W niedzielę "Wojskowi" po raz 11 z rzędu zeszli z boiska bez wygranej. Tym samym pobity został dotychczasowy klubowy wynik, ustanowiony w 1966 roku, który wynosił 10 meczów. Przed drużyną prowadzoną przez Inakiego Astiza jeszcze jedno spotkanie w tym roku. W czwartek przy Łazienkowskiej 3 Legia podejmie Lincoln Red Imps z Gibraltaru w meczu ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji.

REKLAMA

Kibice Legii czekają na wygraną od 23 października, kiedy to drużyna pokonała w Krakowie Szachtara Donieck 2-1. Jeżeli weźmiemy pod uwagę samą Ekstraklasę, to ostatnie zwycięstwo legioniści zanotowali 28 września w 10. kolejce w starciu z Pogonią Szczecin. Od tamtej pory nie potrafili wygrać w lidze 9 kolejnych meczów z rzędu.


 

Kolejne mecze Legii Warszawa bez zwycięstwa:

26.10.2025 - Legia 0-0 Lech

30.10.2025 - Legia 1-2 (pd.) Pogoń (PP)

02.11.2025 - Widzew 1-1 Legia

06.11.2025 - Celje 2-1 Legia (LK)

09.11.2025 - Legia 1-2 Bruk-Bet 

22.11.2025 - Legia 2-2 Lechia

27.11.2025 - Legia 0-1 Sparta (LK)

01.12.2025 - Motor 1-1 Legia

06.12.2025 - Piast 2-0 Legia

11.12.2025  - Noah 2-1 Legia (LK)

14.12.2025  - Legia 0-1 Piast

Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

Zapisywanie głosu...

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (14.12.2025). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Aktualny sentyment kibiców

Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.