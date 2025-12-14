Historyczny antyrekord pobity...

Legia Warszawa ustanowiła nowy historyczny antyrekord. W niedzielę "Wojskowi" po raz 11 z rzędu zeszli z boiska bez wygranej. Tym samym pobity został dotychczasowy klubowy wynik, ustanowiony w 1966 roku, który wynosił 10 meczów. Przed drużyną prowadzoną przez Inakiego Astiza jeszcze jedno spotkanie w tym roku. W czwartek przy Łazienkowskiej 3 Legia podejmie Lincoln Red Imps z Gibraltaru w meczu ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji.
Kibice Legii czekają na wygraną od 23 października, kiedy to drużyna pokonała w Krakowie Szachtara Donieck 2-1. Jeżeli weźmiemy pod uwagę samą Ekstraklasę, to ostatnie zwycięstwo legioniści zanotowali 28 września w 10. kolejce w starciu z Pogonią Szczecin. Od tamtej pory nie potrafili wygrać w lidze 9 kolejnych meczów z rzędu.
Kolejne mecze Legii Warszawa bez zwycięstwa:
26.10.2025 - Legia 0-0 Lech
30.10.2025 - Legia 1-2 (pd.) Pogoń (PP)
02.11.2025 - Widzew 1-1 Legia
06.11.2025 - Celje 2-1 Legia (LK)
09.11.2025 - Legia 1-2 Bruk-Bet
22.11.2025 - Legia 2-2 Lechia
27.11.2025 - Legia 0-1 Sparta (LK)
01.12.2025 - Motor 1-1 Legia
06.12.2025 - Piast 2-0 Legia
11.12.2025 - Noah 2-1 Legia (LK)14.12.2025 - Legia 0-1 Piast