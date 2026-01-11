Legijne akcenty w muzyce: Numer Raz - Historie 2

W kawałku "Historie 2" Numer Raz nawija, że przed laty śmigał na Legię. I, że chodzi na Ł3 do dzisiaj. Z tym, że wracając po jednym ze spotkań, został zatrzymany przez policję, a później - mimo braku jakichkolwiek zeznań, jego ówcześni znajomi uznali, że doniósł na nich.
Kawałek "Historie 2" znalazł się na wydanym na początku stycznia albumie" Żyje się tylko raz".
"(...) Jakieś lato, może wczesna jesień
Rola narratora, zapiski w notesie
Klubowe rozgrywki Legii Warszawa
Sport, emocje, Żyleta, wrzawa.
Zawsze na stresie z chodzeniem na mecze,
Bo lamus był ze mnie, to dość prosta sprawa.
Nie moja bajka, chociaż wciąż szanuję
Chodzę do dzisiaj, kibicuję, brawa
Siedzę na eLce z ziomkami z osiedla
To moi kumple od jointów i Wedla
(...)"
