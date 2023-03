W sobotę mecz Olimpii w Pruszkowie

W najbliższą sobotę o godzinie 13:00 piłkarze II-ligowej Olimpii Elbląg zagrają wyjazdowe spotkanie ze Zniczem Pruszków. Zachęcamy do licznego wspierania naszych przyjaciół na stadionie w Pruszkowie. Bilety nabywać można w kasie biletowej bezpośrednio przed rozpoczęciem meczu. Wejściówki kosztują 10 złotych (ulgowe) oraz 20 zł (normalne) - płatność tylko gotówką. Aby skorzystać z ulgi bądź biletu bezpłatnego (osoby 75+) należy w kasie okazać dokument potwierdzający wiek (dowód, legitymacja) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności. Stadion Znicza Pruszków może pomieścić 2 tysiące fanów. Termin meczu: sobota, 25 marca 2023 roku, g. 13:00 Adres: Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4 Cena biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

Robert - 3 godziny temu, *.sky.com Gola, gola Agrykola???? odpowiedz

