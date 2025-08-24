Filmoteka: Trenerzy. Pod presją
Canal+ zaprezentował nowe odcinki serialu "Trenerzy. Pod presją". Pierwszy sezon pokazuje od kuchni pracę szkoleniowców polskiej ekstraklasy - zarówno przygotowania do meczów, jak i późniejsze reakcje w trakcie spotkań, pełne emocji, pretensji do sędziów czy własnych graczy, którzy nie zastosowali się do obranej taktyki.
Premiera serialu miała miejsce 25 maja, a ostatni, siódmy odcinek pierwszego sezonu wyemitowano 6 lipca. Na platformie Canal+ można obejrzeć je w dowolnym momencie. Każdy z odcinków trwa ok. 44-50 minut. Możemy zobaczyć nagrania z bliska, w tym z szatni, dzięki czemu materiał przygotowany jest naprawdę ciekawy dla osób interesujących się naszą ligą. W odcinku szóstym możemy obejrzeć rywalizację Motoru z Legią z minionego sezonu, w tym pojedynek na ławkach trenerskich pomiędzy Mateuszem Stolarskim i Gonçalo Feio.
