Filmoteka: Byłem królem. Lucjan Brychczy

W materiale przestawiono początki piłkarskie Lucjana Brychczego i jego drogę z Łabęd, przez Gliwice, do Warszawy. Wypowiedzi m.in. Stefana Szczepłka, Krzysztofa Dowhania, Andrzeja Strejlaua, Adama Dawidziuka, Marka Pietruszki, Lesława Ćmikiewicza, Janusza Żmijewskiego i syna pana Lucjana, przeplatane są archiwalnymi zdjęciami i materiałami video. Sporo miejsca poświęcono meczowi w Sosnowcu, który decydował o tytule mistrza Polski z 1955 roku. Remis 1-1, po bramce Lucjana Brychczego, zapewnił Legii pierwszy tytuł mistrzowski w historii. Oprócz informacji nt. występów w klubie, przypomniano także pamiętny mecz Polaków z ZSRR na stadionie Śląskim, w którym "Kici" zaliczył niesamowite asysty przy bramkach Gerarda Cieślika. Później przypomniano, jak chcącego kończyć karierę "wskrzesił" ówczesny trener Legii, Jaroslav Vejvoda. Sporo miejsca poświęcono największemu sukcesowi w historii Legii, oczywiście z udziałem "Kiciego", a mianowicie europejskim pucharom z sezonu 1969/70. Legia po wyeliminowaniu m.in. UT Arad i przede wszystkim mistrza Francji, St. Etienne, zagrała w półfinale najważniejszych europejskich rozgrywek z Feyenoordem Rotterdam. Na koniec zebrano wypowiedzi kilku osób nt. Lucjana Brychczego - trenera, którym przecież przez wiele lat spędzonych przy Łazienkowskiej był wielokrotnie.

Canal+ wypuścił najnowszy, siódmy odcinek serii "Byłem królem", poświęcony najlepszym strzelcom naszej ligi. Ten poświęcony został legendzie Legii Warszawa, ś.p. Lucjanowi Brychczemu. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Jakub Jeleński. Niespełna godzinny materiał obejrzeć można w aplikacji Canal+ Online.

