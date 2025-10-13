Filmoteka: Ultras

Poniedziałek, 13 października 2025 r. 16:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego miała miejsce polska premiera filmu "Ultrasi" (produkcja szwedzko-duńsko-fińska), który został wyreżyserowany przez Ragnhild Ekne. To drugi pełnometrażowy film dokumentalny urodzonej w Sztokholmie reżyserki, który przybliża ruch ultras na stadionach świata.





Filmowa produkcja trwa półtorej godziny, ale niestety nawet dla znawców tematu, formuła może być usypiająca. Choć aspekt kibicowski, tworzenia opraw, których przygotowanie zajmuje tygodnie, a później po kilkudziesięciu sekundach olbrzymie płótna idą na śmietnik, jest naprawdę ciekawy, wszystko zostało przedstawione w sposób mało dynamiczny.



Odwiedzono wiele kibicowskich miejsc na mapie świata. Widzimy ultrasów nie tylko ze Skandynawii, tak bliskiej producentom, ale także zaglądamy na trybuny Argentyny (m.in. Boca Juniors), Maroka (Raja Casablanka), Włoch, Indonezji oraz Polski. Z polskich trybun zobaczymy kibiców "Kolejorza", jeden z nich (ze zmienionym głosem) udziela krótkich odpowiedzi. Najciekawiej zaprezentowana została historia ruchu kibicowskiego w Egipcie - ichniejsza scena ultras swego czasu rozwijała się niesamowicie i była sporo przed marokańską. Do czasu głośnej tragedii w Port Saidzie, która miała miejsce podczas meczu Al-Masry i Al-Ahly w lutym 2012 roku. W jej wyniku zginęło 74 kibiców, setki zostały ranne, a następnie władze mocno wzięły się za tamtejszych fanatyków. I choć dzisiaj trybuny w Egipcie - wszak minęło już ponad 13 lat - znów zapełniają się kibicami, to daleko do frekwencji, prezentacji i awanturnictwa, które miały miejsce półtorej dekady temu.











