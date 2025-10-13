Filmoteka: Ultras
Podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego miała miejsce polska premiera filmu "Ultrasi" (produkcja szwedzko-duńsko-fińska), który został wyreżyserowany przez Ragnhild Ekne. To drugi pełnometrażowy film dokumentalny urodzonej w Sztokholmie reżyserki, który przybliża ruch ultras na stadionach świata.
Filmowa produkcja trwa półtorej godziny, ale niestety nawet dla znawców tematu, formuła może być usypiająca. Choć aspekt kibicowski, tworzenia opraw, których przygotowanie zajmuje tygodnie, a później po kilkudziesięciu sekundach olbrzymie płótna idą na śmietnik, jest naprawdę ciekawy, wszystko zostało przedstawione w sposób mało dynamiczny.
Odwiedzono wiele kibicowskich miejsc na mapie świata. Widzimy ultrasów nie tylko ze Skandynawii, tak bliskiej producentom, ale także zaglądamy na trybuny Argentyny (m.in. Boca Juniors), Maroka (Raja Casablanka), Włoch, Indonezji oraz Polski. Z polskich trybun zobaczymy kibiców "Kolejorza", jeden z nich (ze zmienionym głosem) udziela krótkich odpowiedzi. Najciekawiej zaprezentowana została historia ruchu kibicowskiego w Egipcie - ichniejsza scena ultras swego czasu rozwijała się niesamowicie i była sporo przed marokańską. Do czasu głośnej tragedii w Port Saidzie, która miała miejsce podczas meczu Al-Masry i Al-Ahly w lutym 2012 roku. W jej wyniku zginęło 74 kibiców, setki zostały ranne, a następnie władze mocno wzięły się za tamtejszych fanatyków. I choć dzisiaj trybuny w Egipcie - wszak minęło już ponad 13 lat - znów zapełniają się kibicami, to daleko do frekwencji, prezentacji i awanturnictwa, które miały miejsce półtorej dekady temu.
Tytuł: Ultras
Czas trwania: 90 min.
Scenariusz: Ragnhild Ekne
Producent: Tobias Janson
Byłem królem. Lucjan Brychczy
Trenerzy. Pod presją
Szachy trenerów. Reportaż z finałów play-off
Franz. Historia Franciszka Smudy
Deyna. Geniusz do zatracenia
Serial Kibic
Włodzimierz Smolarek - wojownik z wielkim sercem
Okoń - moja droga
Legia. Do końca
Sędziowie
Piłkarze na podsłuchu
Istanbul United
Puerta 7
Ultras
Na zawsze czyści
Legia Mistrzów
Mistrz Kici
Okołofutboła
Bunt stadionów
Partyzanci Czerwonej Gwiazdy
Kto wygra mecz
Miłość bez ustawki
Pomnik Deyny
Stadiums Of Hate
Ostatni argument
Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 6
Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 5
Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 4
Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 3
Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc.2
Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk
Deyna
Kryptonim gracz
Łazienkowska 2/3 - dokument o porażce z Widzewem
O krok od Pucharu
Kibol
Fanatycy odc. 4
Fanatycy odc.3
Fanatycy odc.2
Fanatycy odc.1
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom