Filmoteka: Szczęsny

Piątek, 24 października 2025 r. 19:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W pierwszej połowie października miała miejsce premiera dokumentalnego filmu o Wojciechu Szczęsnym, który został zatytułowany po prostu "Szczęsny". Materiał, który oglądać można na Amazon Prime, trwa 93 minuty.





Materiał pokazuje drogę młodego Wojtka przez Agrykolę i Legię do Arsenalu. Co prawda przy Łazienkowskiej przebywał stosunkowo krótko, ale na pewno treningi pod okiem Krzysztofa Dowhania dały mu wiele. W materiale znajdziemy kilka przebitek z legijnej przygody, a także wspomnienie związane ze Śp. Lucjanem Brychczym. Sporo miejsca poświęcono pobytowi w Arsenalu, gdzie postawił na niego Arsene Wenger, a następnie po słabszym występie przeciwko Southampton zrezygnował z niego. Stąd wypożyczenie do Romy, próba powrotu do Anglii, a następnie kolejny włoski epizod i w końcu transfer do Juventusu, gdzie zastąpił między słupkami Buffona.









Produkcja była szykowana, kiedy wydawało się, że Szczęsny kończy karierę, ale ostatecznie po namowach żony, zdecydował się na powrót na boisko. Obecnie jest graczem Barcelony. W materiale oczywiście poruszono wiele wątków z życia prywatnego, m.in. relacje z rodzicami, a także to, jak poznał swoją żonę.





Tytuł: Szczęsny

Data produkcji: 2025

Czas trwania: 93 min.

Reżyseria: James Poole

Produkcja: Amazon Prime

Producent kreatywny: Kacper Sawicki



