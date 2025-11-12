Filmoteka: Druga Furioza

W połowie października miała miejsce premiera drugiej części Furiozy. Reżyser, Cyprian T. Olencki, cztery lata po sukcesie części pierwszej, wrócił z kontynuacją filmu. Druga Furioza rozpoczyna się w momencie zakończenia części pierwszej - po zabójstwie lidera ekipy.

REKLAMA









Autor próbuje wplatać wątki znane z kibicowskiego podwórka, choć tak naprawdę samych kibicowskich akcji w drugiej części jest niewiele. Akcja kręci się wokół zemsty za śmierć Kaszuba. Wszyscy bowiem przekonani są, że stoi za nią lider lokalnego rywala, a mianowicie Mrówa. Sprawę próbuje rozwikłać także policja. Liderzy obu zwaśnionych obozów z kolei koncentrują się na robieniu nielegalnych interesów na mieście, bogaceniu się na narkotykach, aż w końcu Golden i Mrówa łączą siły, by zgarnąć jeszcze większe "siano". To nie podoba się ekipie "Furiozy", której grany przez Mateusza Damięckiego bohater mógłby przewodzić.



Oczywiście nie mogło zabraknąć wątku miłosnego, który przewija się przez większość nieco przydługiej części drugiej. Wydaje się, że tegoroczna produkcja zyska bardziej odbiorców wśród osób niezwiązanych ze środowiskiem kibicowskim. To pokazane jest w bardzo negatywny sposób, a liderzy nad wartości klubowe przekładają własny nielegalny biznes.





Tytuł: Druga Furioza

Data produkcji: 2025

Czas trwania: 167 min.

Reżyseria: Cyprian T. Olencki

Scenariusz: Cyprian T. Olencki

Produkcja: Netflix



Szczęsny

Ultras

Byłem królem. Lucjan Brychczy

Trenerzy. Pod presją

Szachy trenerów. Reportaż z finałów play-off

Franz. Historia Franciszka Smudy

Deyna. Geniusz do zatracenia

Serial Kibic

Włodzimierz Smolarek - wojownik z wielkim sercem

Okoń - moja droga

Legia. Do końca

Sędziowie

Piłkarze na podsłuchu

Istanbul United

Puerta 7

Ultras

Na zawsze czyści

Legia Mistrzów

Mistrz Kici

Okołofutboła

Bunt stadionów

Partyzanci Czerwonej Gwiazdy

Kto wygra mecz

Miłość bez ustawki

Pomnik Deyny

Stadiums Of Hate

Ostatni argument

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 6

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 5

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 4

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 3

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc.2

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk

Deyna

Kryptonim gracz

Łazienkowska 2/3 - dokument o porażce z Widzewem

O krok od Pucharu

Kibol

Fanatycy odc. 4

Fanatycy odc.3

Fanatycy odc.2

Fanatycy odc.1



