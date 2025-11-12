Filmoteka: Druga Furioza

W połowie października miała miejsce premiera drugiej części Furiozy. Reżyser, Cyprian T. Olencki, cztery lata po sukcesie części pierwszej, wrócił z kontynuacją filmu. Druga Furioza rozpoczyna się w momencie zakończenia części pierwszej - po zabójstwie lidera ekipy.
Autor próbuje wplatać wątki znane z kibicowskiego podwórka, choć tak naprawdę samych kibicowskich akcji w drugiej części jest niewiele. Akcja kręci się wokół zemsty za śmierć Kaszuba. Wszyscy bowiem przekonani są, że stoi za nią lider lokalnego rywala, a mianowicie Mrówa. Sprawę próbuje rozwikłać także policja. Liderzy obu zwaśnionych obozów z kolei koncentrują się na robieniu nielegalnych interesów na mieście, bogaceniu się na narkotykach, aż w końcu Golden i Mrówa łączą siły, by zgarnąć jeszcze większe "siano". To nie podoba się ekipie "Furiozy", której grany przez Mateusza Damięckiego bohater mógłby przewodzić.
Oczywiście nie mogło zabraknąć wątku miłosnego, który przewija się przez większość nieco przydługiej części drugiej. Wydaje się, że tegoroczna produkcja zyska bardziej odbiorców wśród osób niezwiązanych ze środowiskiem kibicowskim. To pokazane jest w bardzo negatywny sposób, a liderzy nad wartości klubowe przekładają własny nielegalny biznes.
Tytuł: Druga Furioza
Data produkcji: 2025
Czas trwania: 167 min.
Reżyseria: Cyprian T. Olencki
Scenariusz: Cyprian T. Olencki
Produkcja: Netflix
