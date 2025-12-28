Filmoteka: Niedziela cudów

Canal+ w drugiej połowie grudnia wypuścił nowy, trzyodcinkowy serial zatytułowany "Niedziela cudów", poświęcony pamiętnej, ostatniej kolejce sezonu 1992/93 I ligi. Wówczas Legia wygrała z Wisłą w Krakowie 6-0, a ŁKS pokonał na własnym stadionie Olimpię Poznań 7-1 i tytuł mistrzowski wrócił na Łazienkowską po długich 23 latach.

Nie na długo jednak. Mędrcy z PZPN-u postanowili ukarać Legię i ŁKS, a tytuł przekazać do Poznania - do klubu, który w tamtym sezonie kupował na potęgę - jak przekonują ówcześni piłkarze.









Autorzy przedstawili wiele materiałów archiwalnych z obu meczów decydujących o tytule, materiały spod siedziby PZPN-u czy z samego zjazdu. Przytoczono wiele współczesnych wypowiedzi Wojciecha Hadaja, który przekonuje, że wszyscy obecni na meczu w Krakowie zdawali sobie sprawę z reżyserowanego widowiska. Bardzo ciekawą kwestię przytoczył jeden z najlepszych ówczesnych piłkarzy Legii. Wojciech Kowalczyk wspomina, że przed końcem sezonu piłkarze z Łazienkowskiej zrobili zbiórkę pieniędzy, które miały trafić do graczy Zagłębia Lubin jako premia za ich wygraną z ŁKS-em. I do przerwy lubinianie prowadzili 2-0. Tyle, że wtedy do szatni Zagłębia przyszli przedstawiciele łódzkiego klubu, oferując znacznie większą kwotę za... podłożenie się. Po zmianie stron ŁKS bez problemu strzelił trzy bramki i zwyciężył.



Oprócz archiwalnych wypowiedzi, zebrano także wypowiedzi po latach od wielu osób związanych z Legią, ŁKS-em, Wisłą czy też polską piłką. Wypowiadają się m.in.: Wojciech Hadaj, Juliusz Kruszankin, Wojciech Kowalczyk, Piotr Voigt (prezes Wisły), Janusz Romanowski, Michał Listkiewicz, Tomasz Cebula, Jerzy Chromik, Rafał Pawlak, Andrzej Strejlau, Maciej Szczęsny, Andrzej Wójcik, Marek Pietruszka, prof. Jerzy Smorawiński, Eugeniusz Kolator, Tomasz Jagodziński, Dariusz Czernik.



Dokument został podzielony na trzy odcinki, które można obejrzeć w Canal+ Online. Ostatni z nich miał swoją premierę 28 grudnia tego roku.





Tytuł: Niedziela cudów

Premiera: grudzień 2025

Liczba odcinków: 3

Produkcja: Canal+ Polska

Scenariusz: Ksawery Szczepanik, Maciej Ostatek

Reżyseria: Ksawery Szczepanik





